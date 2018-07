Napoli, sequestrati 1,7 milioni di articoli contraffatti

Napoli. Due operatori commerciali di etnia cinese sono stati perquisiti dai militari del Nucleo di Polizia economico Finanziaria di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese - Direzione Distrettuale Antimafia, in quanto sospetti di aver introdotto sul territorio nazionale prodotti e materiali recanti la marcatura "CE" falsificata.

Le operazioni, svolte con la collaborazione dei Reparti della sede di Napoli, fanno parte di un contesto investigativo più ampio e sono collegate ad analoghi sequestri avvenuti a Bari dove, grazie ad una intensa attività di intelligence, è stato possibile tracciare la filiera commerciale della merce contraffatta poi venduta in tutta Italia.

All'interno di due depositi industriali - dai quali si rifornivano i rivenditori baresi - sono stati rinvenuti oltre 1milione e 700mila articoli costituiti prevalentemente da giocattoli, strumenti per la didattica infantile, cancelleria e materiale elettrico. L'azione della Guardia di Finanza in questo caso, oltre a contrastare le varie forme di concorrenza sleale, è stata indispensabile per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, in particolare delle categorie più "esposte".

I responsabili sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi mendaci, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.