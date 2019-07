Napoli, strada bloccata per serenata: la denuncia di Borrelli

Un intero quartiere di Napoli, quello di Pianura, è stato bloccato per permettere lo svolgersi di una serenata come promessa di matrimonio. Centinaia di persona hanno affollato Via Dalì per assistere all'esibizione del cantante neomelodico Marco Calone. Non è esagerato parlare di un vero e proprio concerto; peccato che non fosse autorizzato dalle autorità. Ad un certo punto sono intervenuti i vigili. Il tutto è stato ripreso in un video postato in seguito da Instagram, condiviso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Come è possibile vedere dal filmato, ad un certo punto, l'auto della municipale si allontana tra fischi e applausi. L'autore del video commenta: "Qua per farsi una chiacchierata ... Questa è Napoli".

Era stato un residente della zona ad allertare le forze dell'ordine per la serenata non autorizzata. Borrelli, indignato per quanto accaduto nel quartiere di Napoli, ha fatto sapere: "Restiamo basiti dinanzi quanto si evince in un video che ci è stato inoltrato da un cittadino. Il video, realizzato nel quartiere napoletano di Pianura, mostra l’ennesima promessa di matrimonio in strada, con decine di persone in via Salvador Dalì ad occupare la carreggiata". L'elemento che lascia maggiormente perplesso il Borrelli è, tuttavia, l'effettiva mancanza di intervento da parte degli agenti, i quali avrebbero dovuto porre fine a quell'evento canoro palesemente non autorizzato.