Napoli, studenti assolti dall'accusa di stupro: "Nel video lei sorride"

Due 25enne sono stati assolti dall'accusa di stupro perché in un video girato durante il rapporto di gruppo si vede la ragazza sorridere. Dunque, per i giudici, era consenziente.

Come riporta Il Mattino, i fatti risalgono al dicembre del 2013, quando una studentessa di Posillipo, quartiere residenziale di Napoli, denuncia due ragazzi per una presunta violenza sessuale avvenuta all'interno di un appartamento disabitato. Inizia il processo e, come sempre avviene, entrambe le parti cercano di dimostrare la propria innocenza. Tra le prove portate dagli accusati c'è anche un video girato con un cellulare durante un rapporto sessuale di gruppo.