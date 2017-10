Nasce il kit di realtà aumentata per vivere il viaggio dei migranti

Un kit per sensibilizzare gli italiani sui migranti. È questa l'ultima innovazione lanciata nell'ambito del progetto "Io non discrimino", dalla Ong Vis (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) giovedì scorso a Roma nell'area dell'Appia Antica.

I partecipanti all'evento, patrocinato anche dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sono stati dotati di un kit didattico in realtà aumentata sul viaggio dei profughi che partono dall'Africa al fine di far conoscere le loro condizioni di vita i rischi che possono incorrere una volta che finiscono tra le grinfie degli scafisti. Questo kit, spiega Leggo, include un visore per la realtà aumentata e un'applicazione gratuita dal nome "StopTratta - VR" grazie a cui gli ospiti hanno viaggiato virtualmente insieme ai migranti. Un tour sensoriale, uditivo e visivo che, dalla partenza fino allo sbarco, ha dato consapevolezza della gravità del problema migratorio che l'Europa non ha subìto più che gestito. Per l'occasione i sommerlier della Fis (Fondazione Italiana Sommelier) hanno guidato nella degustazione di pregiati vini nostrani e palestinesi (della Cantina Salesiana Cremisan). Il tutto accompagnato da prodotti gastronomici d'eccellenza.