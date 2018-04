Nasce la moneta da 40 centesimi: "Basta per sfamare un bimbo"

Nasce la moneta da 40 centesimi. il World Food Programme dell’Onu ha coniato questa nuova moneta per lanciare il messaggio che basta davvero poco ogni giorno per sfamare un bambino.

La moneta ha un aspetto simile ai tagli da 10, 20 o 50, ha un valore particolare e non esiste per davvero, ma le donazioni possono essere effettuate tramite il proprio cellulare. "Ogni persona con uno smartphone può cambiare la vita a un bambino" è lo slogan scelto dall’agenzia delle Nazioni Unite che ha lanciato la campagna. Il presupposto, spiega La Stampa, è semplice. Il numero di dispositivi presenti nel mondo è quasi 20 volte quello dei bambini che muiono di fame. "ShareTheMeal è nata proprio per questo motivo – racconta il direttore Massimiliano Costa - Combattere la fame attraverso l’innovazione". In due anni più di un milione di persone hanno aderito al progetto offrendo oltre 22 milioni di pasti destinati a vari Paesi dell'Africa, ma non solo. Si va dallo Yemen alla Siria passando per il Sud Sudan, il Bangladesh, l’Uganda e la Nigeria. In futuro vorrebbe estendere gli aiuti anche ad altri Paesi.