Il Natale del Papa e del Presidente

Il Natale è alle porte. In tutte le case fervono i preparativi per il pranzo. Sono stati sistemati accuratamente tutti gli addobbi per passare un sereno Natale. Ma ci sono due famiglie, in particolare, che destano la nostra curiosità. Come trascorreranno il Natale papa Francesco e il presidente Mattarella? Lo abbiamo chiesto al barone Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli e conoscitore delle regole e tradizioni dei più importanti palazzi istituzionali (recentemente Forbes Italia lo ha indicato tra i principali esperti di cerimoniale e protocollo).

Papa Francesco non consumerà il pranzo di Natale nella sala da pranzo dell’appartamento papale al terzo piano del palazzo apostolico come facevano i suoi predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. In linea con le sue abitudini, la tavola verrà preparata nel refettorio di Santa Marta. Papa Bergoglio, infatti, vive qui, nella stanza numero 201 al secondo piano. Per l’occasione sarà presente la famiglia pontificia, complessivamente una ventina di persone. Ci sarà Sandro Mariotti, detto “Sandrone”, assistente e aiutante di camera. Arriverà da Castel Gandolfo, dove risiede, e, probabilmente, saranno presenti anche la moglie e i due figli. Ci sarà anche Piergiorgio Zanetti, un ex agente della Gendarmeria Vaticana che oggi ricopre l’incarico di secondo assistente. Zanetti è fratello di un missionario che aveva lavorato a lungo in Argentina e conosceva l’allora monsignor Bergoglio. Ci sarà la moglie di Zanetti e le due figlie. Tra i religiosi presenti, monsignor Fabian Pedacchio, segretario del Papa, monsignor Guillermo Javier Karcher, cerimoniere pontificio e addetto al protocollo, e il bergamasco monsignor Assunto “Tino” Scotti.

Gli antipasti e i dolci verranno proposti in un buffet (anche il Papa si servirà autonomamente), mentre le altre portate verranno servite ai tavoli. Nel menù ci sarà ampio utilizzo delle verdure provenienti dalla tenuta di Castel Gandolfo.

Contemporaneamente, al Quirinale, si terrà il pranzo della famiglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anzitutto il pranzo si svolgerà in una sala dell’appartamento del settecentesco Palazzo del Fuga, uno degli edifici che compongono il quadrilatero del Quirinale. Il menù verrà preparato dal “cuoco” del palazzo, Pietro Catzola. Secondo Catzola il presidente mangia “francescano”, con particolare predilezione per la zuppa che, quindi, non mancherà nel menù. Al tavolo con “Sergiuzzo” (così lo chiamano in famiglia), ci saranno la figlia Laura con il marito Cosimo Comella e i loro tre figli Manfredi, Costanza e Maria Chiara, il figlio Francesco, il figlio Bernardo Giorgio con la moglie Daniela Lanza e i figli Sergio e Piergiorgio, la nipote Maria Mattarella segretario generale della Regione Sicilia e vedova del professore Alessandro Argiroffi con il figlio Piersanti Argiroffi, il nipote Bernardo che lavora in Invim e Irma Chiazzese, sorella di Marisa che fu moglie del presidente nonché vedova del fratello Piersanti, ucciso nel 1980 quando era presidente della Regione Sicilia.

Le sorelle Irma e Marisa erano figlie di Lauro Chiazzese rettore dell’ateneo palermitano e si legarono ai fratelli Piersanti e Sergio, figli a loro volta di Bernardo Mattarella, fondatore della Dc, ministro e padre della Costituzione Italiana.

Al pranzo di Natale potrebbero esserci anche Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, Simone Guerrini, un ex manager di Finmeccanica che ora è a capo della segreteria di Mattarella, Leandra Tobini e Elvira Oxilia entrambe segretarie particolari del presidente.