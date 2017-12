"Per Natale vorrei cibo e coperte": la letterina commuove il web

"Caro Babbo Natale, per questo Natale vorrei una palla e del cibo. E mi serve una coperta".

È la commovente lettera scritta da Crystal, una bimba di 7 anni di Edinburg, nel Texas, e condivisa su Facebook dalla sua maestra, Ruth Espiricueta.

"Vorrei una palla, non una bambola, così io e mio fratello possiamo giocare insieme", ha spiegato la piccola alla sua insegnante - come riporta il Corriere - "E vorrei un uovo da mangiare e una coperta". "È molto triste quando i tuoi studenti chiedono cibo, coperte o un letto invece di giocattoli", ha scritto la maestra condividendo la foto della letterina, "Come insegnante mi spezza il cuore quando li sento chiedere cose che a volte diamo per scontate. Spero di poter soddisfare almeno uno dei loro desideri di Natale". E poi ha aggiunto: "Nessuno dovrebbe avere fame o freddo nelle sere d’inverno. E non mi aspettavo che questa bambina sempre sorridente stesse passando un momento così difficile".

La letterina ha commosso il web, con centinaia di persone che hanno chiesto come aiutare la piccola. Così la docente e la scuola in cui insegna hanno fatto partire una raccolta benefica: alla Monte Cristo Elementary School sono arrivate in pochissimo tempo oltre 600 coperte, anche se l'obiettivo è quello di raccoglierne 724, una per ogni studente. In Texas, secondo i dati del 2016, un bambino su cinque, il 22,4%, vive in condizioni di povertà.