"Nein Danke", cartello contro Renzi in un negozio di Ortisei

"Nein Danke", in italiano "No grazie". È questa la frase in tedesco che compare sotto l'immagine di Matteo Renzi affissa sulla vetrina di un negozio di ottica del centro di Ortisei, in Val Gardena, meta delle vacanze natalizie dell'ex presidente del Consiglio.

Il proprietario del negozio di ottica, che si trova proprio a due passi dall'hotel scelto da Renzi per soggiornare in queste vacanze in totale relax con la sua famiglia, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, neanche per dire se per caso il segretario del Pd fosse entrato o meno nel suo negozio per fare acquisti. L'ex premier, sua moglie Agnese e i figli Ester, Emanuele e Francesco sono stati fotografati nei giorni scorsi mentre sciavano. (GUARDA LE FOTO)