Brindisi, non si ferma all'alt dei carabinieri: aveva mezzo chilo di coca

Era in giro con la sua Jeep Compass intestata alla sua compagna, Maurizio Lasalvia, un 33enne di Torino ma residente in Puglia, a Torchiarolo, un Comune in provincia di Brindisi, quando ha ignorato lo stop di un posto di blocco dei carabinieri a Cerano, sempre nel brindisino, rischiando anche di investirli. A quel punto è iniziato l'inseguimento dei militari.

Durante la fuga Lasalvia ha buttato fuori dal finestrino un involucro di cellophane che è stato poi recuperato dai militari. Conteneva mezzo chilo di cocaina. Dopo poco l'uomo è stato raggiunto dai carabinieri.

Durante la perquisizione sono state anche trovate trecento euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Somma che è stata messa sotto sequestro. Ora l'uomo si trova nel carcere di Brindisi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.