Lecce, scoppia incendio intorno alla croce della chiesa

È accaduto in una frazione di Guagnano, un Comune in provincia di Lecce, a Villa Baldassari. E in qualcuno lo spavento ha prodotto l’idea si un evento soprannaturale, quasi demoniaco. La croce della chiesa ha improvvisamente preso fuoco. Si tratta della parrocchia Madonna del Carmelo.

Ad accorgersi delle fiamme alcune persone che si trovavano in un bar situato di fronte all’edificio sacro, come si legge sul giornale salentino "Nuovo Quotidiano di Puglia". Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che in poco tempo sono arrivati sul posto e hanno domato l'incendio. Pare che il rogo che ha prodotto il fuoco sul crocifisso, con grande spavento della comunità del Comune della provincia di Lecce, sia scoppiato in seguito a un corto circuito. Sul posto sono anche giunti i carabinieri per capire la dinamica dei fatti.

Un caso simile è accaduto nel 2016 a Varese. Anche in quel caso la croce prese fuoco in seguito ad un corto circuito.