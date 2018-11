Nel messinese non pagano il conto in un pub e scoppia la rissa

Ancora violenza nel cuore della notte, nel pieno della movida, quando il divertimento e la spensieratezza dovrebbero spegnere ardori eccessivi lasciando il campo allo svago. È accaduto a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove due giovani clienti di un pub non hanno pagato il conto e hanno aggredito il titolare del locale che si trova in un'ex pescheria. “Perditempo” è il nome del luogo in cui è avvenuta la lite, nella zona pedonale del paese della provincia mamertina.

I due non volevano pagare al tavolo, dopo aver consumato e si sono allontanati dal locale. Il titolare li ha raggiunti ma la reazione dei due clienti è stata violenta. Uno dei due, secondo quanto si legge sulla "Gazzetta del Sud", avrebbe schiaffeggiato e colpito con calci il titolare dell'esercizio, oltre ad aver minacciato il personale del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Intanto un post su Facebook sulla pagina del pub "Perditempo" fa davvero riflettere sull'amarezza che resta dopo episodi del genere: "Il Perditempo resta chiuso oggi e domani. Il motivo è un'aggressione. È un atto di protesta quello mio che non reputo personale" scrive il proprietario aggiungendo: "Nel momento che si minaccia e aggredisce chi sta svolgendo il proprio lavoro nella propria città, credo che si possa parlare di attacco alla comunità intera".