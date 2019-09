Neonato gettato nel fiume dal papà. Ricerche anche con elicotteri

Un neonato di pochi giorni è stato gettato nel fiume dal papà di soli 16 anni. Il ragazzo è già stato arrestato, ora si cerca il corpicino della vittima.

I Mossos de Esquadra, corpo di polizia della regione autonoma di Catalogna (Spagna), stanno cercando disperatamente un bambino con appena qualche giorno di vita gettato nel fiume Besòs, all'altezza di Sant Adrià de Besòs (Barcellona). L'autore del folle gesto sarebbe il papà del neonato, un sedicenne sudamericano di L'Hospitalet.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Vanguardia , le ricerche sono cominciate nel tardo pomeriggio di ieri per poi essere incrementate a partire dalle ore 7.30 di questa mattina con il dispiegamento di ulteriori mezzi e professionalità quali: subacquei, unità cinofile, elicotteri e personale di soccorso marittimo.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che il ragazzo, dopo aver commesso i fatti, sia entrato in un bar per chiamare un taxi e fare ritorno a casa. Si sarebbe costituito soltanto più tardi, dopo essere stato sollecitato dal padre a consegnarsi alla polizia. Per il sedicenne sono scattate subito le manette mentre la Procura della Repubblica ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accadimento.

Quanto alle ricerche, poco fa, sono stati chiamati ad intervenire anche i vigili del fuoco sia della Generalitat che di Barcellona. Al momento, l'unico elemento rinvenuto pare sia una valigia contente vestiti insanguinati. Per facilitare il lavoro dell'operazione, sono state poste delle barriere volte a ridurre il volume di acqua nel fiume , facendo calare il flusso a circa 40 centimetri.