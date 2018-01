Neve fino a due metri nel weekend, a Cervinia 12mila turisti bloccati. Livigno, terrore in seggiovia

Sono 12mila i turisti bloccati a Cervinia, in Valn d'Aosta, dove in 24 ore sono caduti due metri di neve. L'emergenza per pericolo valanghe ha portato alla chiusura della strada regionale della Valtournenche. Intanto una nota del Comune sconsiglia a residenti e turisti di stare all'aperto. Le forti nevicate che oggi sembrano aver dato tregua dovrebbero continuare nel fine settimana. Per l'Epifania sono infatti previste nevicate particolarmente copiose ad alta quota, in particolare sull'arco alpino e in Piemonte, dove cadrà più di un metro di neve.

A Livigno in queste ore si sono registrate forti raffiche di vento che hanno creato momenti di panico su una seggiovia. A causa delle raffiche fino a 140 km/h, un seggiolino si è infatti staccato.

Diversa la situazione nel Sud Italia, dove nel weekend si prevedono temperature primaverili. Il clima sarà primaverile in tutto il Centro-Sud e sarà possibile registrare valori anche al di sopra dei 20 gradi al Sud, in particolare in Sicilia, Calabria tirrenica e Puglia Adriatica. La perturbazione passerà sul Centro-Nord all'inizio della prossima settimana, coinvolgendo soprattutto il Nord e le regioni tirreniche.