New Jersey, sacerdote aggredito in chiesa durante la messa

Il sacerdote dell'arcidiocesi di Newark, nel New Jersey, stava celebrando una messa in ricordo della star locale del baseball Famer Roberto Clemente, morto in un incidente aereo nel 1972.

Come mostrano le immagini, all'improvviso un uomo si è avvicinato all'altare e ha cercato di colpirlo. All'interno della chiesa erano presenti le guardie di sicurezza che sono intervenute immediatamente bloccando l'aggressore.

Il prete, Manuel A. Cruz, è stato soccorso dal suo assistente e in seguito trasportato in ospedale. Ha riportato ferite al volto. Il suo assalitore, Charles E. Miller, un uomo di 48 anni, è stato arrestato. La motivazione per cui l'uomo abbia deciso di aggredire il prete non è ancora chiara. (GUARDA IL VIDEO)