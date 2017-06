Niente galera se il video dell'Isis è breve

Gafurr Dibrani, kosovaro di ventiquattro anni che vive nel Bresciano, è libero malgrado sia sospettato di propaganda in favore dell'Isis. L'uomo avrebbe postato su Facebook video inneggianti al Califfato e sarebbe in contatto con islamici radicalizzati. Ma le prove non sarebbero sufficienti al suo arresto perché il video sarebbe troppo breve e, quindi, secondo le toghe, non si tratta di «apologia del terrorismo ma di condivisione ideologica». Intanto, mentre continuano gli sbarchi di immigrati in Sicilia, la marina libica blocca le navi delle Ong perché si accorderebbero telefonicamente con gli scafisti per recuperare i profughi. Confermando di fatto la tanto criticata versione del pm Zuccaro.