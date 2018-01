"Non bestemmiate per favore", mamma aggredita da una banda di minori

È stata aggredita e presa a calci e pugni solo per aver invitato un gruppo di minori a non bestemmiare. È accaduto nel parcheggio del centro commerciale Gru alle porte del capoluogo piemontese.

La donna, che era tornata nel parcheggio dopo aver fatto la spesa insieme al figlio piccolo, sentendo il gruppetto utilizzare un linguaggio scurrile, ha chiesto ai ragazzini di non gridare parolacce. "Smettetela di bestemmiare per favore", ha chiesto la donna. Ma la banda di quattro studenti italiani, tre ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 17 anni, non ha gradito le parole della giovane mamma, che è stata presa a calci e spintoni davanti al figlio.

I giovani sono stati identificati e denunciati per lesioni in concorso.

I controlli

Negli ultimi mesi, i controlli delle forze dell'ordine nei pressi del centro commerciale si sono fatti più stringenti. Nell'ambito di verifiche finalizzate a contrastare l'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcool da parte di minori e alla prevenzione di atteggiamenti violenti e molesti di gruppi di ragazzi, i militari hanno denunciato un 17enne per porto ingiustificato di armi. Il giovane è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva del relativo tappo rosso, e di un coltello a serramanico.

Quattro studentesse di 14 anni, sorprese a rubare in un negozio di accessori, invece, sono state denunciate per furto aggravato in concorso, mentre sette minori trovati dai carabinieri in possesso di un grammo di marijuana a testa, sono stati segnalati alla Prefettura. Gli accertamenti sono stati condotti in collaborazione con la direzione del centro commerciale e con il servizio di sicurezza interno.