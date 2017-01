"Non hai usato la paletta per il cane". E prende a bastonate una 75enne

Una donna di 75 anni è stata insultata e presa a bastonate in testa da un pensionato di 85 anni mentre passeggiava sul lungomare. La sua colpa? Non aver usato la paletta per raccogliere le feci del cane che portava a spasso.

L'episodio risale in realtà a domenica scorsa in via Caracciolo a Napoli, nella zona degli chalet. L'uomo è stato denunciato per "tentato omicidio" dopo che la donna - che è dovuta andare in ospedale per farsi curare e che è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per trauma cranico e una frattura al polso destro - si è rivolta ai carabinieri.