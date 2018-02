"Non ho fatto a pezzi madame". Poi fa il gesto di tagliare Pamela in quattro parti

"Non l'ho fatta a pezzi io" . Desmond Lucky l'ha sempre ripetuto. Eppure non è la verità. "È stato lui (Innocent Oseghale, ndr), gli ha venduto l' eroina, poi la ragazza si è sentita male e io sono scappato" . E neanche questo è vero. Gli inquirenti hanno fatto a pezzi il depistaggio ordito dal 22enne nigeriano richiedente asilo e lo hanno arrestato ieri per omicidio, vilipendio e occultamento del cadavere di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta in venti pezzi e buttata in due trolley sul ciglio della strada. Ora che la verità sta venendo a galla le sue bugie appaiono ancor più drammatiche.

Inizialmente Desmond Lucky era stato indagato "solo" per spaccio di eroina. Dopo un primo interrogatorio, in cui aveva addossato ogni colpa a Innocent Oseghale, gli inquirenti gli avevano fatto il tampone salivale per ottenere il suo dna, gli avevano sequestrato vestiti e scarpe per capire se fosse stato nell'attico di via Spalato, dove i tre nigeriani hanno fatto a pezzi Pamela, e lo avevano rimesso in libertà. A quel punto, secondo la ricostruzione del Messaggero, il richiedente asilo era tornato nella sala scommesse dove è solito andare a giocare i soldi racimolati spacciando "su corse finte di cani e di auto e su partite di calcio virtuali" .