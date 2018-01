Non può permettersi una palestra: 12enne riceve abbonamento gratis

Un ragazzo di 12 anni davanti alla vetrina di una palestra con un paio di sandali ai piedi, in pieno inverno. È questa la foto che sta commuovendo i social network.

Alcuni giorni fa, un 12enne di nome Mohammed è stato fotografato davanti alla vetrina di una palestra nella provincia di Adyamana, nel sud della Turchia. Come riporta l'Independent, il giovane è un rifugiato siriano che si è improvvisato lustrascarpe per raccimolare qualche soldo ma non può di certo permettersi di pagare l'abbonamento nel centro sportivo, tanto che indossa un paio di sandali in pieno inverno.

Lo scatto, condiviso su Instagram, ha attirato l'attenzione di molti utenti, ma soprattutto dei proprietari della palestra che hanno lanciato un appello per trovare il ragazzo. In poche ore la missione è stata compiuta e il 12enne ha ricevuto un abbonamento gratis nel centro per tutta la vita. "Mi hanno trovato e aiutato - ha raccontato il ragazzo - Ho sempre sognato di perder peso e ora credo di poterlo fare allendanomi".