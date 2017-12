Non le rinnovano il contratto di lavoro, ragazza si toglie la vita in bagno

Il dramma della disoccupazione non cessa nemmeno vicino al Natale. E così un 19enne di Balsorano (L'Aquila) si sarebbe tolta la vita. Le cause del gesto estremo non sono note, ma da poco tempo la ragazza aveva perso il lavoro: il contratto come commessa di un negozio non le era stato rinnovato.

L'ipotesi

Secondo famigliari e inquirenti il suicidio e la perdita del lavoro sono collegati. La ragazza, 19enne rumena, si è suicidita nel bagno della casa in cui vive con i genitori. Il padre acquisito ha spiegato che la giovane è rimasta a casa da sola come spesso accadeva negli ultimi tempi. I genitori mai avrebbero pensato a questo tragico finale.

A dare l'allarme è stata la mamma che dopo numerose chiamate alla figlia, tutte senza una risposta, è tornata a casa dal lavoro l'ha trovata esamine a terra.