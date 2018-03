"Non sono un terrorista, vi denuncio tutti". Parla il tunisino ricercato a Roma

"Non sono un terrorista. Vi denuncio tutti" . Rintracciato da Chi l'ha visto? in Tunisia, Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato per una segnalazione su possibili attentati a Roma, rompe il silenzio e passa all'attacco. Una lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, lo aveva inchiodato svelandone l'intenzione di attaccare il nostro Paese. Ma lui nega ogni responsabilità e va al contrattacco: "Non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno" .

Il 41enne Mathlouthi è stato arrestato più volte dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. Non appena la lettera anonima aveva svelato le sue intenzioni di compiere un attentato terroristico in Italia, il Viminale ha esteso le ricerche da Roma anche a altre città italiane. Gli obiettivi di un eventuale attacco jihadista architettato dal tunisino sarebbero stati bar, siti turistici, centri commerciali, bus e linee della metropolitana della Capitale. Così, dopo l'allerta, è scattato immediatamente il dispositivo di sicurezza e tutte le forze dell'ordine sono impegnate nelle operazioni di prevenzione anti terrorismo.