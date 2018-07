"Non è il veterinario" Così un italo-senegalese viene cacciato dalla Asl

"Che vuoi? Vattene. Questo non è l'ufficio del veterinario..." . Così un impiegato dell’Azienda Sanitaria Locale di Roseto, in Abruzzo, ha cacciato in malo modo un italo-senegalese che doveva rinnovare il libretto sanitario.

"Volevo soltanto sapere quali fossero i documenti da portare agli uffici dell’Asl" racconta lui, Ibrahima Diop, 39 anni e sposato con una donna italiana, a La Repubblica.

Nato in Senegal, vive qui dal 2000: ha trovato lavoro e l'amore proprio a Roseto e si è integrato perfettamente in quella fetta dell’Abruzzo che si affaccia sull’Adriatico. Ibrahima, incassato il colpo, ha deciso di affrontare di petto la cosa, denunciando il fatto all’arma dei carabinieri: "Mai come in quel momento mi sono sentito umiliato, è giusto che chi ha sbagliato paghi" .

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’autore dell’insulto razzista, che ora rischia grosso, licenziamento compreso.