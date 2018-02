Nonna Peppina ancora fuori casa: "Disattesa la norma in suo favore"

Una legge approvata dal Parlamento italiano avrebbe dovuto permettere a Nonna Peppina di rientrare nella sua casa. O meglio, nella casetta in legno che i figli le avevano regalato dopo che il sisma aveva distrutto la sua abitazione, quella dove ha sempre vissuto a San Martino di Fiastra. Il tribunale però ha posto sotto sequestro la struttura, perché costruita senza le dovute autorizzazioni. La famiglia le aveva richieste, ma tardavano ad arrivare. Così aveva deciso di procedere lo stesso.

Lo sfratto della povera Giuseppina Fattori ha fatto parlare molto l'Italia. Alla fine un emendamento presentato dalla Lega in Parlamento a firma del senatore Arrigoni avrebbe dovuto consentire il rientro di Nonna Peppina nella sua casetta in legno. Quella che aveva abbandonato tra le lacrime il giorno dello sfratto.