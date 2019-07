Il nonno perde la presa e la nipote precipita giù dalla crociera: bimba muore sul colpo

Immane tragedia in crociera, dove una bimba è scivolata dalle braccia del nonno, precipitando per decine di metri da uno dei ponti della nave e cadendo su una banchina del molo. Una caduta che non le ha lasciato scampo e che l'ha uccisa sul colpo

Teatro dell'atroce incidente la Freedom of the seas, una delle navi da crociera più imponente del mondo, che era attraccata la porto di San Juan, a Porto Rico. La famiglia della vittima è americana, originaria dell'Indiana: era in vacanza al completo, con i figli e i nonni, materia e paterni.

La fatalità sull'uncidesimo ponte del gigante del mare, dove il nonno stava giocando con la sua nipotina, prima che questa le sfuggisse di mano. Da quando emerso, l'uomo avrebbe perso il controllo, cadendo contro il parapetto e, di fatto, favorito la caduta della bimba nel vuoto.

Le autorità stanno comunque indagando per ricostruire nei minimi dettagli l'accaduto.