L'indiscrezione sull'iPhone: "App online senza download"

Il nuovo iPhone potrebbe riservare non poche sorprese agli utenti Apple. Il cambiamento più significativo sul nuovo melafonino (resta il dubbio se avrà il nome di iPhone 7s o di iPhone8) riguarda il sistema operativo iOs. Gli utenti da tempo lamentano la mancanza di spazio sulla memoria del telefono.

E spesso a togliere spazio per l'archiviazione sono le App che vengono scaricate. Ma di fatto il nuovo sistema operativo potrebbe prevedere il WebAssembly ovvero un sistema che rende disponibili le app online senza dovre scaricarle sul telefono. Come ricorda techpost.it, l'avvio delle applicazioni potrebbe avvenire semplicimente cliccando su un link presente su una pagina web. Con un semplice clic l'app verrebbe attivata e sarebbe pronta per l'uso ma non verrebbe scaricata sul telefono. Questa soluzione potrebbe risolvere due problemi. Il primo riguarda lo spazio sulla memoria del telefono che aumenterebbe. Il secondo invece riguarda gli aggiornamenti: l'app attivata sul web sarebbe già aggiornata di default senza dover appesantire il telefono con bug o crush in fase di download.