Il nuovo jet supersonico: da Londra a New York in tre ore

Da Londra a New York in tre ore. Il nuovo velivolo, ribattezzato dai media "il figlio del Concorde" perché raggiunge la velocità impressionante di 2mila km/h, impiegherà la metà degli attuali aerei commerciali per percorrere la tratta. I primi test del volo "S-512 Quiet Supersonic Jet" sono già stati portati a termine nel New England, Stati Uniti. Il jet ospiterà fino a 22 persone e sarà disponibile dal 2021. Come riporta il Corriere, la costruzione di ogni velivolo costerà dai 60-80 milioni di dollari.

L'ad dell'azienda produttrice, Vik Kachoria, ha parlato di un enorme successo del progetto, affermando che l'iniziativa darà "la possibilità alle persone di fare tante cose in più e godersi maggiormente la vita".

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati eseguiti sette voli brevi per analizzare la qualità del velivolo. Nel progetto della "Spike Aerospace" hanno investito diverse società, come Siemens, Quartus, Aernnova, Greenpoint, BRPH.