Nuovo "no" per Dell'Utri: respinta istanza di revisione

Nuovo "no" per Marcello Dell'Utri: la seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha infatti respinto la richiesta di revisione presentata dai suoi legali per il processo in cui è stato condannato a sette anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa.

La decisione blocca automaticamente anche l’istanza di sospensione della pena che era stata avanzata dalla Procura generale del capoluogo nisseno. Si tratta del terzo rigetto su tre istanze di scarcerazione.

I legali dell’ex senatore di Forza Italia avevano presentato l’istanza chiedendo la revisione del processo dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su Bruno Contrada. La questione ruota attorno alla configurazione "non sufficientemente chiara" del reato di cui Dell’Utri e Contrada sono stati riconosciuti colpevoli. In precedenza la proposta di "estendere" a Dell’Utri le decisioni relative all’ex superpoliziotto era stata rigettata per due volte a Palermo - la seconda il mese scorso - e ora anche la Corte nissena ha detto di no, negando pure la sospensione dell’esecuzione della pena, che era stata chiesta dalla stessa Procura generale di Caltanissetta.