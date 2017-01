"La Nutella provoca il cancro". L'azienda risponde alle accuse

La Nutella è uno dei simboli del made in Italy. Negli ultimi anni, la Ferrero, compagnia che la produce, ha ricevuto diversi attacchi mediatici per colpa dell'olio di palma contenuto nella crema spalmabile più amata dai bambini. Uno in particolare ha leso in maniera massiccia l'immagine dell'azienda fondata nel 1946.

"L'olio di palma nella Nutella è cancerogeno": la ricerca

Stiamo parlando della ricerca scientifica condotta dalla European Food Standards Authority, pubblicata nel maggio scorso, che afferma come una determinata dose di olio di palma utilizzato per scopi alimentari è cancerogena. Sottolineando come i contaminanti rinvenuti nell'olio di palma sono maligni anche in minime quantità. In conclusione, sarebbe meglio evitare di assumere quei cibi che ne contengono. Un colpo pesantissimo che ha spinto l'azienda nata ad Alba a una massiccia controffensiva pubblicitaria.

" La Nutella senza olio di palma non sarebbe più lei, si abbasserebbe la qualità " ha affermato il responsabile acquisti dell'azienda, Vincenzo Tapella. E così Nutella non ha rimosso l'ingrediente incriminato, nonostante diversi boicottaggi. Non solo, la scelta di Ferrero è anche supportata da un'analisi di Reuters, che evince come la sostituzione dell'ingrediente nel prodotto aumenterebbe il costo di produzione di ogni vasetto e di conseguenza il costo finale al pubblico.

Ferrero assicura i consumatori

L'offensiva di Ferrero ai boicottaggi e alle accuse parte da una campagna pubblicitaria disegnata per tranquillizzare i consumatori. Non solo, sul sito web è anche stata creata una sezione speciale in difesa dell'olio di palma. " L'uso dell'olio di palma per scopi alimentari risale a oltre 10.000 anni fa " scrive l'azienda. E ancora: " L'olio di palma viene utilizzato in Nutella perché conferisce al prodotto la sua consistenza cremosa e perché esalta il gusto degli altri ingredienti ".