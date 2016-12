Olanda, scambio di fiale: 26 donne fecondate con sperma sbagliato

Ventisei donne potrebbero aver ricevuto lo sperma da un donatore sbagliato. L'ospedale universitario di Utrecht, in Olanda, ha ammesso l'esistenza di un "errore procedurale" nelle pratiche di inseminazione artificiale effettuato nel centro di procreazione assistita. "Il rischio è ridotto", hanno fatto sapere i responsabili della struttura. Metà delle pazienti hanno già partorito e tutte le coppie coinvolte nella vicenda sono state informate. In particolare durante la fecondazione in vitro -che prevede l'inseminazione di un ovulo tramite la microiniezione di uno spermatozoo- sarebbe stato utilizzato in maniera non appropriata uno strumento potenzialmente contaminato da tracce di sperma appartenente ad un donatore diverso da quello designato.