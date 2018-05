Olbia, 20enne dà una testata alla fidanzata

Ennesima violenza ai danni di una giovanissima donna ad Olbia, in un'abitazione di Via Fontana. La ragazza, vent'enne, pare sia stata colpita più volte da parte del fidanzato, anche lui un ragazzo di vent'anni, di origine marocchina. Prima ci sono stati schiaffi e pugni ed infine una testata che ha provocato importanti contusioni al volto della donna.

I vicini di casa hanno sentito le urla disperate della ragazza durante la lite e hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

La giovane è stata trasportata subito al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia dove, dopo gli accertamenti medici, le è stata assegnata una prognosi di quaranta giorni. Il fidanzato della vittima, invece, è finito in manette per lesioni gravi.

Il ragazzo sarà processato per direttissima. Per la giovane donna, invece, l’associazione "Prospettiva Donna", che si occupa della violenza di genere, si è resa subito disponibile per aiutare la ragazza vittima delle lesioni.