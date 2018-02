Olimpiadi, 50enne inglese invade la pista con il tutù rosa

Lo streaker più famoso del mondo colpisce ancora. Mark Roberts ha fatto irruzione durante una gara di pattinaggio delle Olimpiadi con indosso soltanto un tutù rosa e la scritta sul petto "Peace + Love".

Le Olimpiadi in Corea del Sud non sono solo medaglie e cerimonie. Tra i tanti momenti divertenti c'è l'irruzione in pista di Mark Roberts, il 50enne inglese che si definisce streaker, aggettivo che sta ad indicare la pratica esibizionista che consistere nell'irrompere, completamente nudi, in un luogo pubblico, in particolare nell'ambito di manifestazioni pubbliche con molto pubblico. E, come si vede nel video pubblicato su Instagram, è proprio questo che ha fatto Roberts.

Durante una pausa nella gara dei mille metri di speed skating, il 50enne ha saltato la balaustra, si è spogliato ed è rimasto con addosso solo un tutù rosa e la scritta sul petto "Peace + Love". È la 562esima volta che l'inglese si esibisce in questo modo. In un'occasione precedente aveva spiegato il perché: "In uno stadio ci sono anche 65mila persone, e quanto ti vedono vanno completamente fuori di testa. È semplicemente assurdo". L'esibizionista ci tiene però anche a precisare che non interrompe mai durante la gara, ma mette in scena lo spettacolo prima o dopo.