Olimpiadi, gli Usa primi nel curling: i Simpson lo sapevano già

Un'altra profezia dei Simpson si avvera. Gli Stati Uniti si aggiudicano la medaglia d'oro nel curling, ma la famiglia americana più famosa nel mondo lo sapeva già.

Le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, si sono appena concluse con una imponente cerimonia. Ma le curiosità e gli aneddoti ancora no. Dopo lo streaker inglese che ha invaso la pista del ghiaccio coperto solo da un tutù rosa, arriva il mistero della profezia sulle gare di curling.

La squadra statunitense maschile ha vinto, a sorpresa, la medaglia d'oro battendo la Svezia, secondo posto, e la Svizzera, sul gradino più basso. I cinque atleti, Matt Hamilton, John Shuster, John Landsteiner, Tyler George and Joe Polo, hanno ovviamente festeggiato la vittoria, ma in realtà l'impresa era scritta nel loro destino. In una puntata andata in onda nel 2010, ripescata dal Mirror, i Simpson avevano previsto tutto. L'unico errore è nella location. Nel cartone la squadra di curling vinceva nelle Olimpiadi di Vancouver.