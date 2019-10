Olivetti, morti da amianto: assolti i fratelli Di Benedetti

La cassazione ha confermato le assoluzioni dei fratelli Carlo e Franco De benedetti, assieme ad altri funzionari della Olivetti, tra cui l'ex amministratore delegato Corrado Passera. Tutti imputati per il decesso di almeno 12 operai per esposizione all'amianto. Come si legge da TgCom24, gli ermellini hanno confermato la sentenza della corte d'appello di Torino risalente al 2018, dopo le condanne in primo grado effettuate nel 2016. I supremi giudici hanno alla fine rifiutato il ricorso da parte della procura generale contro le assoluzioni.

La sentenza di secondo grado aveva ribaltato quanto deciso dalla precedente del 2016 dal tribunale di Ivrea, che aveva condannato in primo grado almeno 13 persone nell'ambito del processo per la morte dei precitati operai. Le vittime avevano iniziato ad ammalarsi od a morire nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013. Questo a causa del contatto con alcune sostanze perniciose per la salute sul luogo di lavoro.