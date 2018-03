Oliviero Toscani choc su Matteo Salvini: "Sembra l'uomo di Neanderthal"

"Mi vergogno che sia italiano", così Oliviero Toscani parla di Matteo Salvini dopo i risultati delle elezioni del 4 marzo.

Intervistato nella trasmissione radiofonica La Zanzara, il noto fotografo commenta il successo del leader della Lega Nord, che evidentemente non condivide vista la durezza delle parole utilizzate. " Sono come a Fort Alamo qui a Fabrica in Veneto, ho tirato su le mura, c’è tutta l’artiglieria pronta per l'assalto dei leghisti e siamo barricati dentro, vedrai che strage faremo…resisteremo. Qui ci sono una marea di antileghisti. Sono fortissimi. Ci sono gli oppositori che oltre a essere molto forti sono anche più intelligenti. Sto preparando la grande Resistenza alla Lega, ovunque, in tutta Italia ".