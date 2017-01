Omicidio Garlasco, scomparsi i 36 capelli trovati nella villa di Chiara Poggi

C'è una prova che potrebbe essere fondamentale per risolvere l'omicidio di Chiara Poggi, ma che ora non si trova più.

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi è stata uccisa nella sua villetta di Garlasco (Pavia). Dopo una serie di indagini e accertamenti, nel dicembre 2015, è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Ma a distanza di un anno, i legali della difesa e la mamma di Stasi hanno inviato un esposto alla Porcura di Pavia con nuove prove.

Nel carteggio, oltre alla ricostruzione dell'omicidio, ci sono anche i risultati del test del dna trovato sopra le unghie di Chiara. Il materiale organico analizzato non è di Alberto Stasi, ma di Andrea Sempio, un amico del fratello della Poggi. La Procura sta ancora studiando il materiale per capire se è possibile riaprire il caso, ma intanto, secondo quanto riporta Libero, ci sarebbe una prova importante che però è stata persa.