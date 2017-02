Omicidio nel foggiano, ucciso un pregiudicato

E' stato ucciso per strada questa notte alle 4 Giuseppe Anastasio, pregiudicato di 33 anni, di San Severo, in provincia di Foggia. L'uomo, che aveva diversi precedenti penali, stava rincasando. Secondo quanto accertato dai carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Foggia sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. E' l'ennesimo delitto che si registra dall'inizio dell'anno in ambienti criminali in provincia di Foggia.



Il 18 giugno del 2002 uccise per sbaglio una bambina di 12 anni, Stella Costa. Quel giorno Anastasio, in via Milano, sparò sei colpi di pistola calibro 9 contro un altro uomo per vicende di gelosia: un proiettile vagante raggiunse al petto la piccola che stava passeggiando con la madre. Soccorsa da un’ambulanza la bambina morì prima di arrivare in ospedale. Anastasio venne rintracciato e arrestato dai carabinieri poche ore dopo il delitto. Nel 2003 era stato condannato in primo grado dai giudici del tribunale di Foggia, con il rito abbreviato, a dodici anni di carcere. Adesso gli inquirenti seguono anche la pista della vendetta.