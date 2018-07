Operaio Fca contro Ronaldo alla Juve: "Vergogna, intervenga Di Maio"

Mentre i tifosi della Juventus attendono con ansia l'arrivo di Cristiano Ronaldo, c'è chi protesta per il possibile acquisto dell'ex del Real Madrid. "Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna" . Non nasconde la sua rabbia Gerardo Giannone, operaio Fca dello stabilimento di Pomigliano d'Arco che da 18 anni lavora in Fiat. L'uomo, all'agenzia di stampa Dire, ha espresso tutto il suo rancore per il possibile acquisto di Ronaldo da parte della Juve.

"Non c'è un aumento di paga base da 10 anni - ha continuato l'uomo -. Tutti gli stabilimenti sono in cassa integrazione, a Cassino stanno fermi per 5 giorni, a Pomigliano lavoriamo 11-12 giorni in un mese, si ferma pure Brugliasco" .

"Con il suo stipendio si potrebbero dare 200 euro di aumento a tutti i dipendenti. In questi 10 anni abbiamo perso il 10,7% di inflazione, mai recuperato. Fca spende 126 milioni di euro annuali di sponsorizzazione, 26,5 solo per la Juve" , ha spiegato Giannone.