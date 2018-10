Ora è allerta maltempo. Nubifragi da nord a sud

Bombe d'acqua e nubifragi attesi in tutta Italia. Da qualche ora il Paese, soprattutto nelle regioni del Nord, deve fare i conti con la pioggia battente che sta di fatto piegando la viabilità di diverse città. Un weekend questo in corso letteralmente caratterizzato dal maltempo. Ma a quanto pare la perturbazione che ha investito l'Italia non passerà in poche ore. L'apice si toccherà nella giornata di lunedì.

Le piogge saranno molto intense al Nord colpendo in modo forte la Liguria, le Alpi, le Prealpi, la pianura Padana, il Friuli e tutto l'Appennino settentrionale. Il maltempo poi colpirà anche le regioni della fascia tirrenica fino a Sud. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi", ha fatto sapere il meteorologo Andrea Giuliacci. Di fatto le precipitazioni a partire da domani investiranno anche le regioni centrali e la Sardegna. Infine nella giornata di martedì le piogge toccheranno anche in modo consistente tutta la Calabria ionica e la Sicilia.