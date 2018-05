Ora l'Ue lancia l'allarme: "Italia a rischio per lo stallo"

L'Unione Europea mette ancora una volta l'Italia nel mirino. E lo fa commentando la situazione politica che sta attraversando il nostro Paese: "L’incertezza politica in Italia è diventata più pronunciata e questo potrebbe rendere i mercati più volatili e mettere a rischio il sentimento economico e i premi di rischio", si legge nelle previsioni di primavera della Commissione Ue. E Bruxelles manda un messaggio molto chiaro a Roma: "I rischi per le prospettive di crescita" del Paese "sono diventati più orientati verso il basso. L'incertezza politica - scrivono gli economisti dell'esecutivo Ue - è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili ed influenzare negativamente il sentiment economico e i premi al rischio". D'altra parte, aggiungono, "la ripresa trainata dagli investimenti potrebbe spingere la produttività, e in ultima analisi la crescita del Pil, più di quanto previsto". La Commissione Ue ha inoltre fatto una stima sul rapporto debito/Pil per il nostro Paese: scenderà all’1,7% sia nel 2018 che nel 2019 sostenuto dalla crescita da diverse misure contentute nel bilancio 2018. E su questo fronte il documento di Bruxelles sottolinea come per la prima volta nella storia tutti i Paesi Ue rispettano il tetto del 3% di indebitamento.

Lo sguardo dell'Europa però è anche rivolto ai mercati internazionali che devono fare i conti con i dazi di Trump: "Un'escalation del protezionismo commerciale presenta senza ambiguità rischi negativi per le previsioni economiche globali" e "per la sua apertura, l'eurozona sarebbe particolarmente vulnerabile", ha affermato il Comissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Infine è lo stesso Moscovici a mettere in guardia l'Europa dai rischi che potrebbero arrivare proprio dai dazi: "Lo stimolo fiscale prociclico negli Usa ci si aspetta che sostenga la crescita nel breve periodo, ma che aumenti i rischi di surriscaldamento e la possibilità che i tassi di interesse Usa salgano più velocemente del previsto". Uno scenario che potrebbe avere effetti pesanti su tutta l'Eurozona.