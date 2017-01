Ora Spotify offre un posto di lavoro a Barack Obama

Barack Obama perderà presto il proprio posto di lavoro, ma è assai difficile che resti disoccupato, se non per scelta propria.

Ma poiché il futuro del presidente uscente degli Usa non sia ancora chiaramente definito, qualcuno deve aver pensato di offrirgli un impiego: è l'idea che è venuta al Ceo manager di Spotify, il servizio musicale di streaming on demand. Che con un semplice tweet ha pensato bene di prendere in squadra nientemeno che l'uomo più potente del mondo.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO — Daniel Ek (@eldsjal) 9 gennaio 2017

La posizione proposta all'attuale inquilino della Casa Bianca è quella di "Presidente delle playlist", incaricato di supervisionare la cura della musica e delle playlist in tutto il mondo. In testa alla lista dei requisiti richiesti, "otto anni di esperienza nella gestione di una grande nazione". E poi una grande familiarità con la piattaforma di Spotify, una buona attitudine al lavoro in squadra e ... un premio Nobel per la pace! Un ruolo che ovviamente sembra ritagliato su misura proprio per Obama.

In effetti il primo presidente nero degli States aveva chiesto, per quanto possa sembrare incredibile, un posto di lavoro proprio a Spotify. Correva l'anno 2013, quando, in visita a Stoccolma, Obama aveva fatto una battuta sulla propria abitudine di pubblicare la playlist delle proprie canzoni preferite. Aggiungendo:" Sto ancora aspettando il mio lavoro a Spotify. So che tutti voi avete amato la mia playlist". E ora dalla piattaforma di streaming di musica hanno colto la palla al balzo.