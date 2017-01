Ora spuntano 5 conti correnti di Don Andrea Contin

Ora a incastrare Don Andrea Contin, il padovano ex parroco di San Lazzaro indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, dopo la denuncia presentata da un’amante delusa, sono 5 suoi conti correnti che spiegherebbero la sua bella vita.

Appena scoppiato lo scandalo don Andrea, insieme a don Roberto Cavazzana, parroco di Carbonara di Rovolon, ha ammesso di aver partecipato alle orge, ed è andato subito negli uffici della Curia Vescovile di Padova per chiarire la loro posizione. Secondo i due parroci, come ricostruisce il Corriere Veneto, si trattava soltanto di illazioni ma quando, il 21 dicembre, nella stanza di Don Andrea, sono stati trovati sex toys, una videocamera, una decina tra dvd e chiavette con riprese hard, la verità è venuta a galla.