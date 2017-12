Orfini (Pd): "Boschi ha fatto bene a interessarsi di Etruria"

Matteo Orfini, presidente del Pd, interviene sul caso Vegas-Boschi. Dopo le parole del presidente della Consob sugli incontri avuti con l'ex ministro per il caso Banca Etruria, i dem fanno quadrato attorno alla Boschi: "Faceva bene a preoccuparsi per il proprio territorio. Io sono eletto a Roma e se ci fosse un'azienda, un'impresa in difficoltà mi preoccuperei e comunque si è dimostrato, con i fatti e non con le chiacchiere" che semmai "si è arrecato un danno ai familiari di Boschi perchè tutto quello che doveva accadere, giustamente è accaduto", afferma Orfini ai microfoni di Radio Uno. Poi ha sottolineato che "Vegas ha spiegato che non ci sono state pressioni, non ci sono state interferenze nè una richiesta di azioni da parte del ministro Boschi". Poi il presidente dem afferma: "De Bortoli dice che Boschi esercitò pressioni su Ghizzoni. Avremo la versione di Ghizzoni mercoledì. Oggi siamo passati al conflitto di interessi. Se Boschi avesse agito per favorire la sua famiglia ci sarebbe stato conflitto di interessi. Ma questo non è avvenuto, come ripetuto anche dallo stesso Vegas", ha concluso Orfini.