Orge in canonica, don Andrea Contin ora chiede il patteggiamento

Don Andrea Contin è l’ex parroco noto per il caso delle orge in canonica che ha sollevato un polverone sulla Chiesa e imbarazzato il paesino di San Lazzaro, dove è scoppiata la vicenda a luci rosse.

La richiesta del don

Contin già sospeso "a divinis" dal vescovo, ha chiesto di patteggiare la sua pena. Tramite l’avvocato Gianni Morrone - suo difensore - ha proposto un anno di reclusione con la sospensione della pena e 11 mila euro di risarcimento alla vittima, come riporta Leggo.

Il sostituto procuratore Roberto Piccione - titolare dell'indagine - ha accettato la richiesta di patteggiamento del parroco. L’ultima parola - quella conclusiva della vicenda inziata il 22 dicembre con la denuncia di una parrocchiana - sarà quella Gip Cristina Cavaggion, che deciderà se procedere con il patteggiamento o richiedere il rinvio a giudizio di don Contin.