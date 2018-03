Orge in canonica a Padova, don Contin "non è più prete"

Il prete a luci rosse Andrea Contin è stato dimesso dallo stato clericale. Lo comunica il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla," con profonda amarezza e sofferenza". Il provvedimento è inappellabile e non soggetto a ricorso e prevede, per Andrea Contin, la "dispensa dagli obblighi del ministero presbiterale e dal celibato". L' "ex-don", già sospeso "a divinis", ha chiesto pochi giorni fa il patteggiamento della sua pena ad un anno di reclusione per un giro di orge e incontri a luci rosse in canonica emersi nel dicembre 2016. Il 49enne è accusato di lesioni volontarie aggravate e minacce di morte aggravate. Caduta invece l'accusa di favoreggiamento della prostituzione.

Il racconto delle testimoni

Come racconta una testimone al Mattino di Padova, don Contin aveva anche dei rapporti a tre con un altro un prete. "Un giorno mi portò da don Roberto Cavazzana a Carbonara di Rovolon perché mi disse che doveva salutarlo. A un certo punto - continua la donna - mi prese la testa e me la abbassò dicendo che dovevo avere un rapporto orale. Obbedii. La stessa cosa avvenne una seconda volta, quando don Andrea mi portò a cena con don Roberto in un ristorante dei colli. Successivamente ci recammo in canonica a Carbonara di Rovolon dove abbiamo avuto un rapporto sessuale a tre".