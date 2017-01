Le orge di don Andrea, coinvolti altri due preti

Si allarga l’inchiesta della procura di Padova sui festini a luci rosse organizzati da don Andrea Contin, ex parroco di San Lazzaro e da don Roberto Cavazzana, ex parroco di Carbonara di Rovolon.

Per il momento, però, solo don Contin risulta essere indagato, ma i carabinieri sono riusciti a individuare anche altri due preti coinvolti nel losco giro di prostituzione e questo potrebbe svelare nuovi scenari sulla vita segreta dell’ex parroco di San Lazzaro. Intanto ieri, rivela il Corriere Veneto, monsignor Claudio Cipolla ha anticipato il suo rientro da un viaggio in Sudamerica per affrontare lo scandalo di persona e ha incontrato i sacerdoti della sua diocesi. Al termine dell’incontro il vescovo ha ribadito il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma, a quanto pare, il vertice non avrebbe portato a nessuna decisione concreta. Il confronto con gli esponenti dei vicariati è servito al vescovo Cipolla per pianificare le mosse dei prossimi giorni e cercare di porre un freno all’attenzione mediatica della vicenda.