Ostia, arrestato ex dirigente del municipio e due imprenditori

Sono stati arrestati a Ostia l'ex responsabile dell'ufficio tecnico dell'edilizia privata del decimo municipio e due imprenditori. Il dirigente del Comune di Roma è Franco Nocera, un 53enne. Il fermo è avvenuto nell'ambito di un'operazione condotta dalla polizia di Stato che ha chiamato l'indagine "Regali di Cemento".

I reati ipotizzati sono, oltre alla corruzione, anche i reati di abuso d'ufficio, falsità ideologica e millantato credito. Gli agenti della squadra mobile della Questura e del commissariato di Ostia stanno eseguendo l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico dei tre indagati con perquisizioni.

Come riporta Il Messaggero, al centro dell'indagine ci sarebbe in paraticolare un giro di autorizzazioni non regolari che sarebbero state rilasciate a studi medici e dentistici della zona.