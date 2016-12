Ostia, trovate in Abruzzo le due 16enni scomparse

Sono state trovate dai carabinieri a Tortoreto lido (in provincia di Teramo in Abruzzo) Jasmine e Siria, le due 16enni scomparse da Ostia il 26 dicembre scorso. A quanto si è appreso i genitori stanno andando a prenderle per riportarle a casa.

Non si aveva più traccia delle due adolescenti da quando, intorno alle 18, avevano salutato una zia di Dragona (frazione di Roma) per andare a prendere un treno della Roma-Lido ad Acilia. Dovevano tornare alle loro rispettive case di Ostia, ma nessuno le ha più viste.

La denuncia al comando di Ostia, riferiscono gli investigatori, era partita dai genitori delle ragazze nel primo pomeriggio del giorno seguente, intorno alle 14. "Jasmine, che è alta 1,70 circa - si legge in un appello lanciato su Facebook dai familiari - ha i capelli lunghi castano scuro e gli occhi scuri ha un piercing sulla lingua e un tatuaggio al braccio destro con scritto Monica, indossava abiti scuri, un pantalone tipo tuta mimetica a fantasia scuri e aveva con sé una valigetta metallica contenente prodotti di cosmesi e una busta contenente un jeans alla moda con uno strappo altezza ginocchio. I loro cellulari sono spenti".

Siria Chianella ha invece gli occhi verdi e i capelli lunghi. I loro cellulari arano spenti e avevano con loro solo pochi soldi.