Ostuni, 19enne violentata sul treno

Un nuovo caso di violenza sessuale ha sconvolto l'intera comunità in Puglia. Un uomo di 40 anni di Bari è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nel capoluogo pugliese dagli agenti della polizia di Ostuni, un Comune in provincia di Brindisi, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 19 anni. Il fatto sarebbe avvenuto sul treno partito da Lecce in direzione di Bologna. L'episodio è accaduto giovedì scorso, nella prima mattinata. La vittima ha presentato querela. Si tratta di una studentessa che, appena aggredita, ha allertato subito il capotreno. È stato proprio lui ad avvisare la sala operativa delle Ferrovie dello Stato. Ad attendere l'uomo alla prima fermata del treno, ad Ostuni, gli agenti della polizia ferroviaria di Bari e del commissariato di Ostuni che hanno individuato e bloccato il 40enne. Gli agenti intervenuti hanno garantito poi l'assistenza ed il sostegno psicologico alla ragazza vittima del brutto episodio.