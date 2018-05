Otranto, gita da incubo per un ragazzo precipitato nell'ex cava di bauxite

Sarebbe potuta finire in tragedia la gita dell'1 maggio scorso per un giovane uomo di 32 anni originario di Mesagne (in provincia di Brindisi) nell'ex cava di bauxite a Otranto , nel Salento. Si tratta di una delle più importanti mete per i turisti in Puglia per la sua colorazione.



Il 32enne è precipitato nella fossa. Era con gli amici quando ha deciso di sporgersi troppo. È così caduto nel lago artificiale che si trova al centro dell'ex cava dai colori sgargianti, dopo un volo di quattro metri. È stato subito soccorso dagli amici che non hanno esitato a chiamare i soccorsi.



Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Dopo gli accertamenti medici è venuto fuori che il 32enne ha riportando diverse escoriazioni, alcune fratture alle costole, ed una lesione polmonare. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Per lui ci sarebbero potute essere conseguenze peggiori. Intanto gli agenti del commissariato locale stanno indagando sulle dinamiche dell'accaduto.