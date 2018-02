Molestie, altra grana per Oxfam: "Minacce per farmi tacere"

Nuovi dettagli vanno ad aggiungersi a un situazione già pesante per l'Oxfam, ong sotto accusa per casi di abusi emersi nelle ultime settimane e che ora deve rispondere anche di minacce che sarebbero state rivolte a un collega da tre uomini del team di Haiti perché non parlasse.

Proprio da Haiti era emersa la storia di festini con prostitute giovanissime e uomini impiegati dall'Oxfam. E qui, si legge in un rapporto che finora era rimasto riservato e confinato all'interno dell'organizzazione, sarebbero state profferte le minacce per guadagnarsi il silenzio del collega di lavoro.

Nel rapporto, che Oxfam aveva annunciato di voler ora rendere pubblico, sono stati cancellati i nomi dei dipendenti licenziati dopo i fatti di abusi e molestie sessuali. I computer dell'ong sarebbero anche stati utilizzati per scaricare "materiale

pornografico e illegale". Un accordo con il direttore dell'ufficio di Haiti, Roland van Hauwermeiren, permise ai colpevoli di dimettersi, a patto di collaborare all'inchiesta.

"Incontreremo anche il governo di Haiti per scusarci dei nostri errori e per discutere quello che possiamo fare anche per le donne colpite da questi fatti - ha dichiarato Oxfam - noi speriamo che questo contribuisca a ricostruire la fiducia di quelli che sostengono il nostro lavoro".